Bus eléctrico de TransMilenio completó un año de operación

El proceso de licitación para la renovación de los buses asociados a las fases I y II del Sistema ha sido blanco de varias advertencias de ciudadanos, órganos de control, concejales e incluso fabricantes de buses eléctricos.

La situación llegó a tal punto que el 8 informó que las licitaciones de provisión y operación de flota quedaron suspendidas durante un mes.

"La suspensión se da para garantizar que los diferentes interesados cuenten con el tiempo suficiente para confeccionar sus ofertas garantizando así la selección objetiva y la pluralidad de oferentes".

Vale señalar que uno de los puntos más polémicos de esta licitación ha sido el de los incentivos para que buses con tecnologías limpias entren a rodar.

A mediados de abril, el alcalde Enrique Peñalosa descartó la posibilidad del uso de buses eléctricos- entre otras cosas- porque supuestamente la tarifa de TransMilenio incrementaría.

Ante los medios de comunicación, Peñalosa indicó que la tecnología que utilizan los vehículos eléctricos aún no se ha terminado de inventar, por lo que la ciudad no puede arriesgarse a probar algo que aún no se ha perfeccionado.

Sin embargo, desde hace más de un año que en Bogotá rueda con éxito un bus 100% eléctrico por las troncales de Sistema.

“Nosotros ensayamos un bus eléctrico desde el año pasado, pero hemos tenido muchos problemas con ese vehículo, es una tecnología que no está pulida y tiene costos más altos. Nosotros no podemos aumentar la tarifa por tener los buses eléctricos”, expresó en su momento el burgomaestre.

Así fue el año de operación

El 5 de junio del 2017, por la troncal de Suba, comenzó a rodar el primer bus 100% eléctrico, perteneciente a la empresa BYD.

El proceso de diseño del bus contó con la asesoría de técnicos colombianos para que se ajustara y cumpliera con las características físicas que tienen los buses del sistema Masivo de la capital, de la mano con los lineamientos y normas técnicas del Ministerio de Transporte.

Actualmente, el vehículo se encuentra operando en las diferentes rutas troncales del Sistema. Este se recarga 2.5 horas en una estación de Codensa, ubicada en el portal Suba.

De acuerdo con el análisis de este último año, uno de los aspectos a destacar es el impacto ambiental que genera en la ciudad, ya que durante este periodo el bus eléctrico evitó la emisión de 112 toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalente a sembrar más de 5000 árboles.

“Como fabricantes del bus hemos identificado, corregido y ajustado todos los imprevistos que se presentaron con la unidad durante este tiempo. La experiencia adquirida nos ha llevado a alcanzar los estándares operativos necesarios para asegurar la prestación del servicio de forma eficiente y con las ya consabidas ventajas de la movilidad eléctrica. Hoy nos encontramos listos para operar flotas de buses 100% eléctricos para Bogotá y también para cualquier ciudad del país, con el objetivo de mejorar los sistemas de transporte masivos en todos los sentidos”, expresó Juan Luis Mesa Echeverri, CEO de BYD para Colombia.

En dos etapas se divide el primer año de operación:

Etapa de aclimatación de junio a diciembre del 2017: durante este tiempo se presentaron algunas fallas en sistemas mecánicos del bus que no responden a lo particular de la tecnología, lo que permitió realizar modificaciones en diseño y mejoras para la nueva versión del bus que actualmente opera en Medellín (Metroplus).

Etapa de operación de enero a agosto 2018: Se ha observado fluidez y regularidad en la operación con niveles de confiabilidad que superan el 93%.

Con ello, se demuestra que el bus cumple los requerimientos técnicos para suplir las exigencias de un Sistema BRT como TransMilenio.

Frente a ello, el representante de IDEA Ingeniería, Helmer Acevedo, empresa encargada de realizar los estudios del bus, recalcó que “lo más relevante del estudio es el elevado rendimiento energético, la alta confiabilidad del tren motriz que tuvo una sola falla durante nuestro seguimiento, que no afecta la operación del Sistema como tal; es una tecnología que funciona adecuadamente dentro del Sistema masivo de TransMilenio y puede funcionar en cualquier otro sistema de transporte en el país”.

Asimismo, Acevedo agregó que “la operación comparada con otros buses de combustión internas (diesel) reduce los índices de material particulado, oxido de carbono, óxido de nitrógeno entre otros”.

A su turno, Edder Velandia, experto Internacional en tecnologías de movilidad eléctrica de la Universidad de la Salle, recalcó que “además de los buenos resultados presentados, tener estas tecnologías adaptadas a la tipología de la capital genera nuevas oportunidades de negocio e innovación y la construcción de una cultura urbana de sostenibilidad desde el Transporte Público Eléctrico”.

A su vez, el experto en movilidad destacó que en medio de una presentación que en 140 ciudades del mundo le están apostando a las tecnologías amigables con el ambiente. Bogotá podría ser una de estas ciudades, pero para muchos falta “voluntad política”.

Resultados más relevantes de la operación

A la fecha, el bus cumple 65.000 kms recorridos en más de un año de operación con los siguientes resultados:

El costo por km por consumo energético está por debajo en un 43%, comparado al costo por km de combustible diésel en buses que operan actualmente en el Sistema.

El costo por km por mantenimiento es un 83% inferior al costo por km reportado actualmente por los buses articulados del sistema.

La confiabilidad del bus medida en número de varadas (fallas que interrumpen la prestación de servicio en vía) por mes es de 0,14, resultado inferior al 0,2 reportado por buses de combustión interna (diesel) de fase III.

Es el primer bus que opera en el mundo con una plataforma de piso alto, adaptada especialmente para las estaciones de TransMilenio, el sistema BTR más grande en el mundo.

