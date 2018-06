Hinchas de Millonarios intimidaron a motociclista por el color de su camiseta

Los desmanes que se presentaron en la capital de la República fueron varios. La afición del cuadro embajador no se comportó a la altura y causó varios daños. Sin embargo, al parecer no fue lo único que hicieron. En las últimas horas se conoció un video donde algunos hinchas de Millonarios intimidaron a motociclista por color de camiseta.

El hecho quedó registrado en las cámaras instaladas en un vehículo particular que estaba cerca de la moto. Allí, se observa cómo tres hinchas, mientras cruzan una calle, se percatan del color rojo de la camiseta de un motociclista que espera a que el semáforo cambie a verde. Al ver esto, se acercan al hombre y le recriminan. Razón por la cual, con el fin de evitar peores finales, decide levantar su saco y mostrar que su camiseta es roja, pero no hace alusión a ningún equipo.

La insólita historia se volvió viral en redes sociales. No era para menos. Una vez confirman que no es ni de Santa Fe ni del América ni de Medellín ni de ningún club, continúan su camino. Lo cierto es que tras conocerse que unos hinchas de Millonarios intimidaron a motociclista por color de camiseta, las reacciones no se hicieron esperar de manera inmediata por parte de los ciudadanos, quienes expresaron su indignación.

Hinchas de millonarios amenazan e insultan a un motero solo por tener una camiseta Roja 😡 Posted by Santiago Sarmiento on Tuesday, June 19, 2018

También le puede interesar: