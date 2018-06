Esto es lo que está pasando con los grafitis de La Candelaria

¿Qué está pasando con los grafitis de La Candelaria?

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar bajo el gobierno de Enrique Peñalosa son los grafitis. El arte urbano no solo se ha convertido en uno de los orgullos de los bogotanos, sino en algo para mostrarle al mundo.

Para tenerlo claro, según el Instituto de Patrimonio Distrital los inmuebles que están declarados como patrimonio corresponden al 0,6% del total de la ciudad. Eso ha incentivado a que la Alcaldía genere espacios como Distrito Grafiti en Puente Aranda y haya habilitado espacios en ciertas zonas de la ciudad para que los artistas urbanos puedan plasmar su arte en las paredes.

Sin embargo, la polémica acompaña el tema debido a que en La Candelaria, centro histórico de la capital y reconocida por sus grandes murales, algunos han ido desapareciendo. Pero, ¿qué está ocurriendo en realidad?

PUBLIMETRO habló con algunos habitantes de la zona que tenían en las fachadas de sus casas grafitis memorables, pero que un día dejaron de aparecer en las fotos de los turistas porque fueron tapados. Ahora se ve una pared de un solo color.

Por ejemplo, Andrea*, quién administra un reconocido hostal, en una vivienda que tiene cerca de 300 años de antigüedad, explica el cambio de una icónica pintura por una pared de un solo color desde marzo de este año: “El mural existía hace aproximadamente unos siete años, antes que abriéramos el hostal. Nosotros recibimos una orden del el Instituto Distrital de Patrimonio Cultura, Idpc, en noviembre de 2017, para hacer una restauración completa de la fachada, porque teníamos la necesidad de restaurarla, pero era una restauración que para nosotros no implicaba borrar el grafiti. Entonces se acudió a ellos (Instituto), porque necesitábamos solicitar un permiso, para hacer la intervención el uso del andén, el permiso de tránsito, etc. La orden de ellos fue que como este es un bien de interés cultural, no debe tener arte urbano, porque estamos dentro del perímetro del centro histórico y dicen que no debemos tener arte urbano”.

Andrea cuenta que al hostal le tocó correr con los gastos de la renovación que les recomendó el Idpc, es decir, con borrar su fachada.

Para ella, este no ha sido un cambio muy favorable, ya que La Candelaria se caracteriza por la “mezcla del arte urbano dentro de la arquitectura colonial; por darle el valor a lo que un extranjero conoce: Bogotá, como centro de grafiti”.

Sin embargo, a Hernán Valbuena, administrador de un parqueadero que hace 15 días también pintó su fachada, el cambio le parece mejor para “las personas que vienen al centro histórico, porque se ve mejor”.

El cambio se dio tras una comunicación del Distrito: “el Instituto vino y nos dijo a nosotros que si queríamos dejar así o pintar, entonces nosotros optamos por pintar, porque lógicamente que se ve mejor pintado. Antes, los muchachos siempre pintaban las paredes, hacían murales feos, no me gustaban, si fuera algo bonito está bien, algo artístico, pero siempre llegaban sin permiso”.

Las opiniones del tema seguirán divididas, pero eso sí, no hay que desconocer que el arte urbano cautiva a los extranjeros, quienes no dejan de fotografiarse en cada grafiti que ven. Publimetro|Ginna Sánchez-Pamela López

*Nombre cambiado a petición de la fuente

Pregunta y respuesta: ¿Qué está pasando con los grafitis de La Candelaria?

PUBLIMETRO habló con Diego Parra, coordinador del programa ‘El patrimonio se luce’ del Instituto de Patrimonio Distrital, sobre el tema y esto fue lo que nos contó:

¿En qué consiste el programa de enlucimiento de fachadas ‘El patrimonio se luce’?

Este es un programa que busca embellecer, restaurar y conservar las fachadas patrimoniales que tenemos en la ciudad. En La Candelaria, siendo el centro histórico de Bogotá tiene declaratoria de Patrimonio Nacional, ya estamos a punto de alcanzar las 1000 fachadas enlucidas.

¿Cómo es el trabajo con la comunidad?, ¿ustedes proponen los murales?, ¿cómo es el trabajo de restauración de las fachadas?

Nosotros tenemos dos enfoques: el técnico y el social. Tenemos un equipo social que hace no solo la socialización de las acciones, sino que también les dice a los ciudadanos por qué son importantes las fachadas, por qué hacen parte de la historia y por qué es importante el centro histórico.

Para hacer las intervenciones, lo primero que tenemos que buscar es la autorización de los propietarios de los inmuebles. No solo les pedimos permiso para esa intervención, sino que les explicamos cómo deben mantenerlas. Ellos participan en las acciones y salen a pintar con nosotros el día que hacemos la actividad.

¿Qué tienen en común esas fachadas y qué pasa con las que tienen grafitis?

El centro histórico de Bogotá tiene una identidad en cuanto al color y nosotros hicimos un estudio cromático de esa zona, entonces raspamos las fachadas para identificar qué colores tuvo con el tiempo y descubrimos que La Candelaria es colorida, tenía tonos pasteles que se daban cuando se pintaba con cal como lo hacían en la época colonial y republicana.

Nosotros entendemos que La Candelaria tiene un movimiento importante de arte urbano con obras reconocidas internacionalmente, y nosotros no tocamos las fachadas que tienen mural. Como propietarios están en todo el derecho de restaurar la fachada a las condiciones patrimoniales, a como era históricamente.

Nosotros asesoramos cómo podría ser la fachada siguiendo la parte histórica, pero si tienen mural, pues no la intervenimos, pero si el propietario lo quiere hacer está en su derecho.

¿Están borrando murales en La Candelaria?

En redes sociales vimos una denuncia de una empresa privada en la que dicen que nosotros supuestamente estamos borrando los murales y eso no es cierto.

Nosotros no quitamos los murales, fueron los propios dueños, solitos. Como entendemos la importancia del arte urbano en el centro, pues junto al sector cultura, es decir con la Secretaría de Cultura e Idartes, destinamos más de 3,5 kilómetros cuadrados en el centro histórico para la práctica del arte urbano.

Habilitamos muros concertados, calles y culatas de avenidas para que fueran intervenidos.