El predio de patio-taller del metro estaría en Zona de Manejo y Preservación Ambiental

Algunos miembros de la comunidad esperan frenar el proyecto del patio-taller, que será el parqueadero del metro en la capital, y cuya construcción está planeada en el suroccidente de la capital.

Para su localización consideraron varias opciones, que incluyeron al municipio de Mosquera.

Sin embargo, se planteó en definitiva construir en el sector denominado El Corzo, ubicado en la localidad de Bosa.

“La decisión que tomó la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos, liderada por el presidente Juan Manuel Santos, fue optar por la localización en El Corzo, dado su menor longitud de ramal técnico, su menor costo estimado y los menores riesgos jurídicos en cuanto a la modificación del uso del suelo, proceso que en Mosquera posiblemente hubiera requerido una decisión del Concejo de esa municipalidad, consistente en modificar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial”, estipula la Empresa Metro en su página web.

La oposición

La obra del patio-taller del metro de Bogotá cuenta con una fuerte oposición, dado que la Veeduría Vecinos del Metro solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca medidas cautelares “en defensa de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (Zmpa) por obra del patio-taller del metro de la ciudad”.

“Estamos solicitando ante el Tribunal que se suspenda la obra del patio-taller del metro, porque la Administración de Bogotá pretende construirla en una zona de manejo ambiental del río Bogotá, que está legalmente constituida y que fue declarada zona de reserva natural y de interés nacional. La Administración dice que no necesita licencia, y esto no tiene ningún fundamento”, expresó a PUBLIMETRO Pedro Pablo Bojacá, miembro de la veeduría Vecinos del Metro y vocero de los habitantes.

Con la acción se espera replantear el terreno de este punto estratégico para lo que será la primera línea del metro

“Construir el patio-taller del metro de Bogotá en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental es una violación a ley”, expresa un aparte de la solicitud, de la cual se espera una pronta respuesta.

Frente a ello, la Empresa Metro le expresó a PUBLIMETRO que por el momento no se pronunciará, porque “es un escrito que hicieron unos ciudadanos al Tribunal y lo que hay que hacer es esperar a que el Tribunal responda”.

Por ahora, los ciudadanos esperanzados en esta acción esperan una pronta respuesta del Tribunal para determinar qué acciones seguir tomando.

Miguel Ángel Julio

Antropólogo e investigador de temas ambientales.

¿En una Zona de Manejo y Preservación Ambiental se podrían realizar construcciones como las que implica el patio-taller del proyecto metro?

Claramente no. En una Zona de Manejo y Preservación Ambiental, que es una franja contigua a la ronda hidráulica, no deben realizarse este tipo de obras, pues el uso de este suelo está destinado a posibilitar una transición armónica de la ciudad construida, a la estructura ecológica del territorio. De tal manera, las actividades permitidas deben responder a procesos de restauración, y en caso de tratarse de construcción de infraestructura, estas deben restringirse a aquellas previstas exclusivamente para la defensa del sistema hídrico. La pretensión de edificar un patio-taller para el metro evidencia, nuevamente, no solo el desconocimiento de la norma por parte de la Administración Distrital, sino además su desinterés por la defensa ambiental del territorio.

Si se llegase a construir, ¿qué implicaciones ambientales tendría?

Primero, debemos entender el territorio en su integralidad y, por ende, la cuenca en su perspectiva regional. No se trata de analizar los impactos de la obra focalizando la atención únicamente en el predio a intervenir. Así las cosas, podemos señalar que de llevarse a cabo esta construcción, vamos a enfrentar una clara afectación a la estructura ecológica, determinada por la pérdida de conectividad ecosistémica regional e incrementada, entre otros fenómenos, por procesos de contaminación de suelos y aguas subterráneas por vertimientos de lixiviados, perturbación de fauna y de rutas migratorias de aves con la consecuente alteración de sus ciclos reproductivos.

Hay que recordar que la Comisión Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos elige este sitio de conformidad con lo planteado por la Empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional para ahorrarse cerca de $345.000 millones de pesos, ante lo cual cabe la pregunta: ¿debemos seguir generando impactos ambientales para reducir costos? ¡Lo barato sale caro!

Los habitantes temen que el proyecto genere inundaciones, ¿esto podría pasar?

El predio El Corzo se encuentra en una zona cuyos terrenos aledaños fueron rellenados con lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Salitre, lo que a primera vista nos habla de posibles inestabilidades en el suelo; además, hay que tener en cuenta que las zonas inundables del río también constituyen riesgos que esta obra debe contemplar. Hay que recordar que el agua tiene memoria y que los ríos tienden a recuperar su cauce.

¿Cree que es válido el pedido de los vecinos que demandan frenar este proyecto?

Además de considerarlo válido, soy solidario con esa justa demanda ciudadana que incluso está respaldada por los argumentos que sustentan la sentencia del río Bogotá, y el mismo Consejo de Estado define la situación del río y su sistema hídrico asociado como una catástrofe ecológica. La Administración Distrital no puede vulnerar el derecho a la participación que les asiste a las comunidades.