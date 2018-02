Gautier Mignot, embajador francés en Colombia, avaló los títulos del burgomaestre por medio de una carta. Peñalosa no mintió sobre sus estudios, según embajada de Francia.

Luego de toda la polémica que el tema de los títulos de Enrique Peñalosa ha generado, se abre un nuevo capítulo en la discusión.

Tal como indicó El Tiempo, el Ministerio de Educación Superior de Francia y de la Escuela Nacional de Administración de Francia, son las entidades encargadas de constatar el tipo de títulos obtenidos por Peñalosa en las décadas de 1970 y 1980 en ese país.

Al parecer, la primera confusión vendría del título Dess (Estudios superiores en ciencias administrativas) que obtuvo Peñalosa. Según explicó Mignot, ese título hoy en día ya no se confiere, pero en la época sí era equivalente a una maestría en la Universidad de París II.

También, Mignot se refirió al diploma obtenido en Liap, (Instituto Internacional de Administración Pública), donde se otorgaba un título de posgrado que no tiene equivalencia con títulos universitarios actuales pero se puede considerar "de muy alto nivel".

No obstante, en su momento el mismo Peñalosa habría dicho a la prensa que no tenía títulos de posgrado como maestría o doctorado, ya que en Colombia no son homologables.

Esta situación puso al mandatario en el ojo del huracán por cuenta de sus detractores, quienes insinuaron que el podría estar incurriendo en falsedad de documento. Este asunto es, además, uno de los grandes caballos de batalla de los promotores de la revocatoria.

