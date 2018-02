"Jaime no quería nada con María Andrea": Flórez y Ladino

Luis Miguel Flórez y Mauricio Ladino, quienes salieron de rumba la noche en la que murió María Andrea Cabrera, hablaron con La W Radio sobre lo que ocurrió esa fatal noche luego de que salieran del bar Mint Social Club. Una de las hipótesis que se ha manejado es que Jaime Esparza, hijo de uno de los empresarios más poderosos del chance, y quien salió a departir esa noche con Cabrera, habría sido el que le proporcionó el éxtasis a la joven en el trago que estaría tomando.

Hace pocos días se conoció un audio en el que María Andrea Cabrera le contaba a una amiga cómo Esparza intentó besarla más de una vez y estaba tratando de conquistarla desde hace rato. La Fiscalía, que realiza una investigación preliminar sobre este caso, aseguró que investigará a Esparza.

Sin embargo, los amigos no solo de Cabrera, sino de Esparza, aseguraron en la entrevista a La W Radio que no creen que Jaime la hubiera matadoy que él no estaba interesado en ella: "Jaime no quería nada con María Andrea, él no iba a hacer una cosa de esas jamás, él es un caballero y no creo que se hubiera puesto a hacer eso. Jaime es una gran persona, es un estudiante, deportista, buen amigo, buen hijo, él estudia ahora Ingeniera industrial y los papás son empresarios del chance", aseguró Flórez cuando se le preguntó por el joven de 26 años.

Los abogados de Flórez y Ladino aseguraron que también se están preparando para la demanda que interpondrá la familia de María Andrea Cabrera por homicidio culposo.