El beso 'esquinero' que Esparza le dio a María Andrea Cabrera que aumenta sospechas en su contra

El penalista Jaime Granados, abogado de la familia de María Andrea, entregó un audio que la joven le envió a una amiga y en el cual dijo que Jaime Esparza la intentó besar a la fuerza.

“Nos encontramos en la T, ahí estaba Jaime. Después fuimos a rumbear (…), y el man era como a hablarme, pero yo, equis (…). Y ya estaba todo tomado y me cogió la cara superduro y me lanzó la cara y yo me quité, y me dio como un esquinero”, contó la joven en un audio al que tuvo acceso El Tiempo.

Esta situación ocurrió 8 días antes de que la joven perdiera la vida por mezclar éxtasis y alcohol, y probaría el interés que Esparza tenía en ella, lo que respaldaría la hipótesis de que le administraron la droga para accederla sexualmente, comenta a su vez Pulzo.

Sin embargo se dice que la conversación entre María Andrea y Esparza se produjo en el contexto de una broma en que ella le dijo que él le tenía su celular y que se lo tenía que pagar. Según el relato a su amiga, él le pidió un beso “por ese susto” que le “hizo pasar”.

Para el penalista Jaime Granados el audio demuestra que Esparza estaba interesado en ella y María Andrea lo rechazó.

Publimetro Colombia Amigos de Maria Andrea Cabrera aseguran que ella y sus amigas consumían éxtasis regularmente