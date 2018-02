Conductor de bus reveló detalles del accidente del McLaren en la vía Bogotá-Tunja

El choque múltiple que se presentó hace unas semanas en la vía Bogotá-Tunja todavía no da señales de desenredarse. Si bien Giovanni Bojanini, el dermatólogo que se accidentó en el McLaren, único vehículo en el país, ha asegurado varias veces en entrevistas con medio de comunicación y por medio de sus abogados que lo tocaron y eso hizo que perdiera el control del carro.

Sin embargo, el conductor del bus intermunicipal, Danilo Jiménez, que también se vio afectado por el accidente, aseguró al diario El Tiempo que “nadie lo tocó, lo tocó la vida a él, por ser loco, por andar a esa velocidad. Él fue el que provocó todo el accidente, el directo responsable. No iba a menos de 180 kilómetros por hora, yo iba a 82 y me pasó como si estuviera quieto. Cuando me pasó fue que perdió la estabilidad, a los 600 metros empezó a dar botes hasta que alzó vuelo y se pasó al otro carril. La camioneta que venía por ahí, al esquivarlo, perdió el control. Los otros dos carros también iban rápido”, aseguró Jiménez

Por supuesto, esta versión contradice todo lo que ha dicho Bojanini sobre el día del accidente. De hecho, los afectados por el choque, entre ellos Néstor Lozano, quien manejaba el Mercedes; Javier Manolo Soler, quien estaba al volante del Porsche, coincidieron con la versión del conductor del bus. “Los videos son bastante claros y muestran que tanto el Mercedes como mi Porsche iban muy por detrás del McLaren. No sé por qué Giovanni Bojanini perdió el control, yo no vi que lo chocaran, no siento que haya sido así. Lo que estoy seguro es que ninguno de los dos carros, ni el de Néstor ni el mío, chocaron a Bojanini”.

Para la investigación se espera que el presidente de Supercars club, del que hacía parte Bojanini, se pronuncie.