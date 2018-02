Hombre le desfiguró el rostro a su pareja con el pico de una botella

En la Mesa, Cundinamarca, una mujer fue víctima de una brutal agresión a manos de su pareja, supuestamente en un arranque de celos.

Conforme con las primeras versiones, todo ocurrió luego de que ambos sostuvieron una pelea mientras departían en un establecimiento del municipio.

Dicen que tras la discusión el sujeto se fue del lugar. No obstante, volvió a aparecer minutos más tarde, cuando la mujer se dirigía sola a su hogar. En ese momento la atacó con una botella rota.

"Se me lanzó a la cara, fue cuando me destrozó la cara. Me botó al piso y me iba a degollar (…) me gritaba que me iba a matar", relató la víctima a Noticias Caracol, quien fue sometida a una cirugía reconstructiva en un centro médico de Bogotá.

El agresor, quien tiene otras denuncias y antecedentes, se encuentra en poder de las autoridades. Sin embargo, los familiares de la víctima hacen un llamado para que le caiga todo el peso de la ley, pues se les hace extraño que lo van a procesar por el delito de violencia intrafamiliar y no como intento de homicidio.

