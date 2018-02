Este es el separador anticolados de la Autopista Norte que no le ha gustado a varios bogotanos

Varios bogotanos han compartido en redes sociales imágenes del separador que fue instalado el año pasado en la Autopista Norte con 127. Si bien esta es una medida implementada para que no hayan colados en ese sector de la ciudad, a muchos no les gustó la idea y varios ciudadanos, que lo ven a diario, aseguran que eso no es suficiente.

Si bien TransMilenio ha asegurado varias veces que trabaja para evitar que cada vez menos ciudadanos se suban al sistema sin pagar, incluso crearon la campaña ‘el pato es el que paga’, todavía no se tiene una medida o cifras concretas de cuántas personas se cuelan a diario. "La verdad esos separadores grises se ven muy feos. En el portal El Dorado hay unos iguales y la gente igual se pasa, hasta los han dañado. Para mí eso no sirve de nada", comentó Camilo Morales, usuario de TransMilenio.

Lo mismo opinó Lucía Ramírez, quien usa el sistema a diario: "Cuando me fije que habían instalado eso me di cuenta que se ve terrible. Deberían pensar en otras estrategias", aseguró.

Por otro lado, hay zonas en donde los colados no paran como el caso de la estación Molinos, en donde PUBLIMETRO comprobó que las puertas de la estación siempre están abiertas y no hay personal para controlar la situación. Aún se espera una estrategia que sea efectiva, más allá de la multa que se debe pagar si es capturado mientras se sube al TM sin pagar, pues es cierto que los colados representan un problema para el sistema y los bogotanos que pagan su pasaje.