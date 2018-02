La historia detrás del accidente de carros de lujo, habló el conductor del McLaren

Luego del accidente que se registró este fin de semana en la vía Bogotá-Tunja donde carros de lujo fueron los involucrados, el tema sigue dando de qué hablar. Primero por alto valor de los vehículos y ahora por las hipótesis que se están tejido alrededor del choque.

Entre los automóviles involucrados hay un McLaren 650S, el único en Colombia, de propiedad del reconocido dermatólogo barranquillero Giovanni Bojanini Morrón. Y aunque primeras versiones de los hechos entregadas por el cuerpo oficial de bomberos que atendieron el caso y policías aseguraron que se trató de un exceso de velocidad, el médico decidió pronunciarse al respecto.

En entrevista con Blu Radio Bojanini quien se recupera de dos fracturas tras en el aparatoso accidente, dijo que decidió hablar sobre lo que en realidad pasó el domingo.

"Quiero decir dos cosas, lo primero es que soy un dermatólogo de 53 años con tres hijas pequeñas, la pasión del hombre es 100 por ciento los carros por eso tengo el mío… lo que hicimos el fin de semana es que se organizó un paseo de amigos para ir a desayunar, no un paseo para hacer carreras, solo había un menor. Salimos a la Autopista y comienza el peor tiempo con lluvia y neblina, por esta razón no se puede andar a mucha velocidad como dicen algunos, en resumen el clima no permitía ir a más de 100 si ven en los videos es húmedo, correr seria una responsabilidad".

Además resaltó que los amigos que se habñian puesto de acuerdo ese día para ir a desayunar son mayores "esto es un club de gente mayor no de carrera, todos van cuidando su carrito, la verdad yo de un momento a otro pierdo el control del carro, quiero que esa explicación la diera la Policía…esa carretera es un jabón, mejor dicho es muy difícil que alguien quiera ir en esa carretera a alta velocidad, ni hubo exceso de velocidad ni alcohol".

Por ahora, habrá que esperar el veredicto de la autoridad de tránsito local sobre las causas del accidente.