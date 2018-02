¡Triste final! Perrita rescatada y regenarada fue asesinada por asaltantes

Lo que parecía un historia que tendría un hermoso final feliz, terminó siendo una tragedia. A Piña, una perrita criolla que fue rescatada por un movimiento de personas que se han encargado de regenerar y buscarle un hogar a los perritos y gaticos abandonados, la encontraron con un serio problema de dermatitis y desnutrición en las calles de Bogotá.

La canina que fue rescatada cuando apenas era una cachorrita, conoció al movimiento Vamos a adoptar con responsabilidad, quienes se volvieron sus salvadores. La llevaron a varios procesos de veterinaria en donde la salvaron pese a su grave estado de salud, y en donde la perrita pudo mejorar el aspecto de su piel, considerablemente.

La perrita, fue dada en adopción a una mujer que según el movimiento, se convirtió en una especia de mamá de la criollita, que vivía muy feliz y que estaba completamente mejorada de su estado de salud, que fue muy complicado y muchas veces incierto.

Los tristes hechos se habrían presentado este fin de semana. La adoptante, una mujer de mediana edad, se movilizaba por la carrera séptima con calle 193 con Manu, como llamó a la pequeña Piña de cinco meses. Según las informaciones reveladas, criminales se acercaron para hurtarle sus pertenencias, a lo que la mujer no opuso resistencia, pero los hechos cambiaron cuando los hombres armados con puñales, intentaron llevarse a la perrita.

La mujer, que no ha sido identificada, opuso resistencia y fue apuñalada en varias ocasiones y no pudo detener el robo de Manu, quien se fue con los asaltantes. En el movimiento se expuso el caso buscando que apareciera la perrita blanca, pero la búsqueda no arrojó resultados hasta ayer domingo.

Según la página en Facebook, el cuerpo sin vida de Manu fue encontrado en las calles bogotanas. Su adoptante fue dada de alta por las heridas, pero volvió al centro médico tras conocer que su compañera, la querida Manu, murió por culpa de unos hombres que no dejaron que su historia tuviera el final feliz que parecía que iba atener.



MAS NOTICIAS DE BOGOTÁ Y EL PAÍS, AQUÍ.

También le puede interesar: