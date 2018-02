Cambiarán un millón de hamburguesas por sonrisas ¿Quiere participar?

El BURGER day! Te cambio una BURGER por una sonrisa! ▫️ A partir de este año hemos declarado el 7 de Octubre: “BURGER day” (el día de la hamburguesa en Colombia)… y tendrá réplicas durante el año! ▫️ “Un país UNIDO contra la tristeza” ▫️ Ese día todos (restaurantes y civiles), prepararemos hamburguesas artesanales y nos iremos juntos, a todos los rincones de Colombia, a servírselas a los niños, jóvenes, padres y hermanos que no tienen la oportunidad de disfrutarlas regularmente como lo hacemos nosotros. ▫️ Las MEJORES hamburguesas, preparadas con nuestras manos y corazones, cargadas con las más poderosas intenciones… 10 hamburguesas preparará cada uno en su casa para sumar “un millón”… vamos a alimentar los sueños de nuestros hermanos con nuestro trabajo… y lo vamos a hacer juntos… porque ellos nos necesitan! ▫️ Ese día, entregaremos nuestras burgers y pediremos como pago solo una sonrisa: “te cambio una BURGER por una sonrisa…” ▫️ Prepárate COLOMBIA, ha llegado la hora de cambiarte la historia… JUNTOS lo podemos lograr! SÍ, se puede!!! ▫️ “En un mundo de críticas sin acción, yo he decidido actuar sin criticar… todos los días me pregunto: bueno Tulio ¿dónde, como y con quién vas a construir hoy?… y me pongo a trabajar”… Filosofía de Tulio Recomienda! ▫️▫️▫️

