Así relató el escolta el ataque al fletero por defender a una mujer en el norte de Bogotá

Mario Muñoz, el escolta que defendió a la mujer víctima de un hurto en la autopista Norte con calle 106 de Bogotá, entregó su versión de los hechos en diálogo con RCN RADIO. (Aquí el relato completo)

El escolta relató que aquella noche del martes 30 de enero iba en una camioneta con un compañero enfrascado en un trancón. En ese momento se percatan del fleteo.

"Antes de descender del carro miro el panorama (…) cuando desciendo voy a auxiliar a la persona, pero entonces no soy recibido por el sujeto no tan bien (…) yo no tengo de otra porque lo tengo muy cerca y me siento muy vulnerable", recalcó, añadiendo que su reacción fue "tratar de neutralizarlo".

"Pero la neutralizada no salió como debía ser porque uno de los disparos quedó muy alto", argumentó en la entrevista.

Al momento existe un debate, ya que muchos claman que el escolta no sea judicializado.