Mujer embarazada que recibió disparos en medio del robo en Rosales decidió contar su versión

Adriana Sobrero de 31 años de edad fue la víctima de los ladrones en días pasados en el sector de Rosales en Bogotá, mientras se recupera de los dos disparos que recibió por parte de uno de los delincuentes, decidió contar su versión de los hechos.

En entrevista con La W, dijo que recuerda que el día de los hechos, ella había salido de su casa sobre las 6 de la tarde para encontrarse con unas amigas, con las que estuvo departiendo en el centro comercial Andino, y que luego las dejó en el camino y siguió camino a su hogar.

En medio del regreso nada se le hizo raro, salvo un carro blanco que iba detrás de ella cuando subió por la calle 77, pero decidió no prestarle mayor atención. Pero, al momento de parquear su vehículo se dió cuenta que una camioneta se estacionó cerca de ahí, y luego dos hombres y una mujer se bajaron del carro.

“Ingreso mi camioneta en reversa al parqueadero y en ese momento dos personas se dirigen a la ventana. En ese instante, el carro blanco se queda al frente de mi carro para que la puerta del garaje no se cerrara. Los sujetos empiezan a golpear el vidrio del carro, y yo les di mi celular. Uno de ellos metió el brazo por la ventana del carro para abrirlo. El otro sujeto tenía una pistola, y me disparó… Logran abrir la camioneta y me tiran al piso. Se llevan la camioneta. Yo pedí ayuda y mi esposo, Andrés, con otras personas, me ayudaron. La ambulancia se demoró en llegar. Después me trajeron a esta clínica (Country)”.