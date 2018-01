Audios de WhatsApp alertan amenaza bomba en Bogotá

Por WhatsApp están circulando dos audios que alertan que de amenaza bomba en la capital del país.

El primer audio es de un hombre, que alerta de un mensaje que le envió, supuestamente, una prima que trabaja en la Fiscalía.

"Les hago llegar este mensaje, es algo muy serio, no es en chanza, no es un juego, para que estén pilas", se escucha en un aparte del primer mensaje.

Seguido aparece un segundo audio (del que habla el sujeto) en el que una mujer recomienda no visitar centros comerciales, ni estaciones de TransMilenio. "Me acaban de informar mis compañeros de criminalística que esto se va a poner muy feo… En Bogotá también hay amenazas de bomba, pero todavía no se atreven a dar la noticia", dice la mujer.

PUBLIMETRO intentó contactar a la Policía Metropolitana de Bogotá para conocer su versión de los audios y así determinar si son falsos o verdaderos, no obstante al momento los uniformados no han respondido.