Mujer embarazada atacada en Rosales quedó con cuadriplejía

La mujer, con 17 semanas de embarazo, víctima de un atraco hace un par de semanas en el barrio Rosales, fue diagnosticada con cuadriplejía. Así lo indicó el juez durante la imputación de cargos a Luis Alexander Peña Ávila, señalado de ser el líder de la estructura delincuencial que la asaltó y la atacó a mientras parqueaba su carro. El hombre no aceptó los cargos.

El juez aseguró que las balas que la impactaron le astillaron las vértebras que dan movilidad y soporte a las extremidades. A pesar de su condición, la mujer reconoció a Peña como uno de sus atacantes y se leyó parte de su declaración:

“Cuando ingresaba en reversa, mientras abría la puerta del garaje, observé una camioneta Renault Duster blanca que se encontraba estacionada al frente del edificio. Se abrió la puerta del garaje, ingreso mi camioneta en reversa y en ese momento se bajan dos personas de sexo masculino y se dirigen hacia la ventana donde estoy en mi carro. En ese instante ingresa el carro blanco y se queda al frente del mío, para que la puerta del garaje no se cerrara. Ahí, estos sujetos empiezan a golpear el vidrio del carro, pero yo pensé que me estaban pidiendo el celular. Le di mi celular, y uno de ellos metió el brazo por la ventana para abrir el carro. El otro sujeto tenía la pistola y estaba bravo. En ese momento me disparó (…) logran abrir la camioneta y me tiran al piso. Caigo boca abajo. Ellos se suben al carro, arrancan con mi camioneta y se llevan todo”.

La captura de Peña se logró en un par de días tras la revisión de cámaras de seguridad y la identificación y testimonios de personas que se percataron de la situación.