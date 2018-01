La historia detrás de la muerte del conductor de Uber en Bogotá

Durante este fin de semana se conoció el lamentable hecho donde fue encontrado un conductor de Uber en Bogotá sin vida. Se trata de Juan Sebastián Salcedo de 25 años, quien fue hallado herido por un transeúnte en la avenida Boyacá con calle 74 a, de la localidad de Engativá.

El joven, quien se encontraba sin sus pertenencias ni su vehículos, fue trasladado al hospital de Engativá, donde falleció por la gravedad de sus heridas, puesto que le ocasionaron varias puñaladas.

Nancy Balseros madre del joven relató los momento que vivió desde que recibió la primer llamada para informarle sobre lo que le había pasado a su hijo, en entrevista con la W Radio.

“A mí me llaman sobre la 1:30 de la mañana, un muchacho Camilo, me dice que hay un muchacho que se llama Juan que estaba tirado en la avenida Boyacá, que estaba muy mal herido y a los seis minutos de la Policía me llaman que se trata de mi hijo y que se lo van a llevar al hospital de Engativá que me vaya rápido. Lo que sé es que él llegó vivo, estaba desesperado y decía que le dolían las piernas, además, según el portero lo vió con mucha sangreen todo su cuerpo. Los médicos lo ayudaron, cuando yo llegué al hospital nadie me decía nada, una policía al rato me dijo que lo estaban estabilizando, a las tres y veinte de la mañana salió una doctora muy joven a decirme que mi hijo estaba muy grave y estaba teniendo un paro respiratorio que lo estaban intentado estabilizar…a los 10 minutos la doctora me dijo que ya estaba estable…pero a las 4:05 de la mañana volvió a salir y me dijo que le habían encontrado una herida debajo de la axila y que ésta le había lastimado el pulmón pero que no lo habían podido salvar… así murió mi gran hijo”.

Juan había sido herido, al parecer, luego de recoger un servicio de Uber en la Boyacá con calle 53. Le robaron el carro. Para Nancy, la explicación lógica es que quienes tomaron ese último servicio le hicieron daño.

En la misma entrevista contó que su hijo se había ganado el carro Volskwagen negro de placas EFK 180 en un Bingo de fin de año de la Fuerza Aérea donde trabajaba. También contó que perteneció a dicha institución hasta el pasado 31 de diciembre, ya que había pedido la baja para seguir tras otro de sus sueños, ser piloto comercial. Su carrera en la Fuerza Aérea no lo estaba conduciendo hacia allá, por lo que decidió retirarse.

Entre sus planes a corto plazo estaban irse a Buenos Aires, donde vive su papá para que le practicaran una cirugía en un brazo. Después de eso, volvería a seguir con el objetivo de ser aviador. Pero antes, necesitaba dinero por esa razón se puso a trabajar como conductor de Uber, donde lamentablemente perdió la vida.

De acuerdo con Nancy, hasta el momento nadie de la plataforma se ha comunicado con ella para brindarle ayuda o información, solo se conoce un aparte de un comunicado emitido por la plataforma donde rechazaron le hecho de violencia.

Por lo pronto, las autoridades se encuentran investigando las personas que pidieron el servicio con Juan Sebastián para tratar de identificar al responsable de su muerte.

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ Y EL PAÍS, AQUÍ.