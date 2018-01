Video: La desconcertante respuesta de bici usuario al preguntarle por qué se pasó un semáforo en rojo

En redes sociales se está haciendo viral este video, que pertenece a la emisión del noticiero de Canal Capital, debido a la respuesta que un bici usuario le da al periodista José David Rodríguez cuando este lo detiene y lo increpa por pasarse un semáforo en rojo.

“Es que me gusta la adrenalina”, dice el hombre, y agrega que puede que su acción sea irresponsable “pero si en mis límites me mantengo bien de pronto no soy imprudente”.

Después, cuando el periodista le dice que por hacer eso puede morir atropellado, el ciclista completó su respuesta con broche de oro: “Pues algún día nos tenemos que morir, ¿no?”.

Luego, mientras el periodista le comenta que debe tener más cuidado también se trata de cuidar la vida de los demás, el hombre solo atina a decir que ya casi le llega el casco que compró por Internet.