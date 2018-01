Mujer denuncia que veterinaria tiene a sus mascotas retenidas por no pagar injusta cuenta

La denuncia la hace Carol Sabogal a través de Noticias Caracol. Dice que la Clínica Veterinaria Vetmon Pet Shop Hotel, ubicada en Suba, le está cobrando $6.000.000 de pesos cuando deben cobrarle $1.500.000. por la atención a sus cachorros.

El pasado 2 de enero “yo traje a los perros, de los cuales dos presentaban un signo de parasitosis. Me aconsejaron traer los otros ocho y a partir de ese momento no me los quieren entregar, me los tienen retenidos en una jaula”, dice Sabogal.

La joven asegura que intentó llegar a un acuerdo con la clínica veterinaria, pero no fue posible.

“Ellos me dicen que no me reciben un cheque porque son normativas de ellos, pero al momento que la deuda va en seis millones de pesos ahora si quieren recibir un cheque.

Además, la joven señala que en vista de la situación la clínica veterinaria está poniendo en venta a sus cachorrros.

La mujer ha puesto la denuncia formal en la estación de Policía de Suba.

