Este proyecto de la alcaldía de Peñalosa ganó fuertes criticas en redes sociales

La Alameda Entreparques es un proyecto en torno a los corredores troncales de la Avenida NQS, Autopista Norte, Calle 80 y Avenida Suba, que busca una articulación entre el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el parque el Virrey y el corredor ecológico del Canal de Rio Negro.

En su primera etapa el proyecto intervendrá los barrios Siete de Agosto, Los Alcázares y Patria. Como segunda etapa se intervendrá el barrio Polo Club.

Así está proyectado:

En el Twitter de la alcaldía difundieron la información, que no fue tan bien tomada:

Pero eso no fue todo, ya que muchos usuarios empezaron a usar la etiqueta #LaNuevaBogotá para criticar la gestión de la actual Administración, en cabeza de Enrique Peñalosa.

ALERTA SPOILER: #LaNuevaBogotá

– No tendrá el Metro que el bogotano se merece.

– No tendrá reserva Van der Hammen.

– Y por si fuera poco: habrá más TransMilenio donde no cabe.

— Arturo Martínez Ocho (@arfisica) January 17, 2018