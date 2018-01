La historia detrás de la desaparición del rapero Samurái

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, fue el clamor de los familiares, amigos y admiradores del rapero Héctor Everzon Hernández, de 34 años, conocido como Samurái, en una manifestación realizada este domingo en el centro de Bogotá. La mayoría de los asistentes estuvieron vestidos de blanco y encendieron una vela como símbolo de esperanza.

El 13 de diciembre fue la última vez que vieron a Samurai, aunque algunos aseguran fue el día 23. Desde entonces todo ha sido angustia e incertidumbre. Día tras día sus seres queridos empapelan Bogotá y otras ciudades del país con la foto e información del cantante. No pierden la esperanza de su pronto regreso.

Facebook

Su legado

Toda la comunidad hip hop se ha unido a la causa. En la manifestación todos cantaban sus temas en una sola voz, porque sin ninguna duda las letras con rimas, hechas poesía, son la huella y legado de Samurái.

“Jamás dudes de mí, que yo siempre volveré”, dice el final de una de sus canciones (siempre volveré), que se ha convertido en insignia de quienes no lo olvidan y no desisten de la idea de verlo una vez más. Corearla a todo pulmón les da consuelo y les recuerda que no deben dudar ni por un segundo de su guerrero Samurái, al que ninguna batalla le ha quedado grande.

“Samurái le canta a la vida cotidiana y a la injusticia. A él gusta ayudar a los demás, es un buen ser humano, que siempre se ha caracterizado por ser perseverante y por lograr lo que se propone a pulso”, recalcó a este medio Myriam Ramírez, amiga del poeta.

Con su esfuerzo, talento y dedicación Samurái ha ganado gran reconocimiento en nuestro país, pues ha participado en al menos dos festivales Hip Hop al Parque e incluso a viajado México, Ecuador y Perú para representarnos en la escena urbana, dejando en alto el nombre de Colombia.

Samurái nació e inició su carrera en la localidad de Ciudad Bolívar, sector que no olvida y que lleva en sus letras, que finalmente son el resultado de sus vivencias. “Allá lo conocen como el ‘cantante y poeta de Ciudad Bolívar’ o como el ‘pintor, cantor y poeta’, porque tiene un talento muy grande para el arte… Resulta curioso que cuando niño le gustaba mucho interpretar a Carlos Vives, pero finalmente se quedó con el rap. Puedo decir que el ‘negro’, como le decimos de cariño, es uno de los artistas más representativos de Latinoamérica, porque ya tiene más de 100 canciones grabadas, compuestas por él. Es realmente talentoso”, le contó a PUBLIMETRO Arturo Hernández, tío paterno de Samurái.

A Héctor Everzon, quien actualmente estaba viviendo en La Calera con su compañera sentimental, en ningún momento se le subió la fama a la cabeza, porque cada uno de sus conocidos da fe de su humildad.

“Yo estaba proyectando sacar mi primer álbum y estaba hablando con mi hermano Samurái para que me acompañara en un tema, llamado “La vida”. Él me dijo que claro, pero ahora con esta noticia de su desaparición todo quedó frenado por el momento. Yo sé que él va a volver porque es un guerrero, un gran artista y una excelente persona”, resaltó a PUBLIMETRO Descremw, rapero bogotano.

Al evento de Samurái se sumaron otras familias bogotanas con el mismo drama de tener un allegado desaparecido, como es el caso de los seres queridos de Andrés Montaña, Juan Esteban Moreno y Mauricio Castillo, vistos por última vez desde el pasado 22 de febrero, en San Cristóbal Norte; o como Johan Stiven Rojas de 17 años, quien desapareció el 16 de junio de 2017, en el barrio San Mateo de Soacha.

Incertidumbre

Antes de que finalice el mes de febrero esperan tener los resultados forenses de Medicina Legal, dado que en días pasados las autoridades hallaron en el sector de Mochuelo Bajo de Ciudad Bolívar un cuerpo en estado de descomposición del que mucho se ha especulado.

Aunque están seguros de que no es él, porque así se los dicta su corazón, los resultados serán claves para continuar la investigación. Mientras tanto sigue la incertidumbre, pero crece la esperanza, porque no dudan que su poeta del rap pronto regresará.

Si alguien tiene información de su paradero puede comunicarse al 301 6501119- 300 3920187 o dirigirse a las autoridades.