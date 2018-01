Sin duda es una cifra preocupante si usted es de esas personas que debe usarlos a diario. 80 % de los ascensores de Bogotá no tienen certificación.

De acuerdo con El Espectador, dos de cada diez ascensores cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y la por falta de mantenimiento se han presentado 837 emergencias en los últimos dos años.

"Buscando evitar una tragedia, los controles a su funcionamiento son cada vez más rigurosos. Solo en 2017, el Distrito efectuó 2.378 visitas a estas estructuras. Las inspecciones se concentran en cuatro zonas de la ciudad: Chapinero, Usaquén, Suba y Barrios Unidos", agrega el medio.

80 % de los ascensores de Bogotá no tienen certificación

El 80 % de los ascensores de Bogotá están sin certificación https://t.co/BAHx3CZkEE pic.twitter.com/j4tsb2NmbY — El Espectador (@elespectador) January 13, 2018

Son los encargados de los edificios quienes deben solicitar cada año una revisión de la maquinaria. El costo de mantenimiento puede estar entre los $250.000 y $800.000.

En la revisión se debe observar con detalle el ascensor y si presenta fallas. Estas pueden tener tres niveles: leve, grave o muy grave.

"La primera hace referencia a fallas menores que no afecten el funcionamiento ni la seguridad. Por ejemplo, baja iluminación. Los defectos graves son los que pueden interferir directamente en la operación del aparato, sin incidir en la tranquilidad de las personas. Los muy graves son aquellos que requieren de una intervención inmediata. Por ejemplo, que el regulador de velocidad o los frenos no funcionen, e incluso, que alguna puerta no cierre".

MÁS NOTICIAS DE BOGOTÁ AQUÍ