Los detalles del intento de robo a un automóvil en el occidente de Bogotá

El pasado 15 de septiembre, un médico y su padre tuvieron que enfrentarse ante dos personas que intentaron robar con un arma de balines una camioneta Mazda en inmediaciones al centro comercial Titán Plaza, en el occidente de Bogotá. El programa de Caracol Televisión Séptimo Día reveló los detalles de este tremendo robo.

Para empezar, los ladrones se reunieron en una oficina del Sim en el norte de Bogotá, pero el testimonio del médico Wilson Quintero, el conductor de la camioneta, indica que habían puesto una cámara tipo "dashcam", que graba tanto afuera como adentro del vehículo, para hacer el viaje al centro comercial donde iban, supuestamente, a recoger el dinero de la transacción.

El médico iba acompañado por su padre, Luis Alberto Quintero, y por los presuntos compradores, el estudiante Giovanny Espitia y un amigo. Estos habían contactado a Wilson Quintero a través de la página www.tucarro.com.co el 1 de septiembre, y dos semanas después se habían reunido para esta operación.

"Yo abrí la puerta muy suave para que ellos no se dieran cuenta que me iba a volar. Ellos amenazaron al hijo para que se quedara quieto, porque si no me iban a disparar", dijo Luis Alberto a Caracol. Luego los asaltantes trataron de desgarrarle la camina para evitar que se saliera, pero con una maniobra acrobática logró salir del carro y gritar "atraco".

Ante ese grito, Wilson logró salir y todo ocurrió con rapidez: Luis Alberto salió del carro, y los asaltantes intentaron agarrarlo. El médico metió de nuevo al vehículo a Espitia, y lo golpeó en medio de insultos. El ladrón trató de dispararle con el arma de balines, la cual causó algunos daños menores en el techo del vehículo.El caso fue analizado por Séptimo Día debido a la situación que se presenta con este robo: aunque este se hizo conocido debido a los videos que se difundieron (y que fueron un problema para los asaltados), en el país han aumentado los casos de robos mediante respuesta a publicaciones en sitios como tucarro.com y carroya.com.