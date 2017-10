"Quiero pedirle disculpas a la ciudad por lo que hice": hombre que invadió la ciclorruta de la carrera 11

Atónitos quedaron los bogotanos al ver un video denuncia en donde se ve un vehículo invadiendo la ciclorruta de la carrera 11 el lunes en la noche a eso de las 6:00 p.m. Nicolás, el señalado de los hechos, se comunicó con PUBLIMETRO para dar su versión de los hechos asegurando que todo se debió a la desesperación de estar en el trancón producto de un accidente que se presentó en el sector.

Los hechos

Un biciusuario denunció a este medio que el vehículo que se puede ver en el video decidió invadir así como así la ciclorruta de la carrera 11. Sin embargo, Nicolás, aseguró que "decidí meterme a la ciclorruta por el trancón y porque debía recoger a mis suegros para llevarlos al aeropuerto. Sé que lo que hice está mal y en ese momento me di cuenta del error, pero no podía sacar el carro dando reversa y tuve que hacerlo más adelante".

Asimismo, el hombre aseguró: "Estoy muy arrepentido de lo que hice. Quiero pedirle disculpas a la ciudad, al ciclista y alcalde por mi comportamiento. Quiero que sepan que estoy dispuesto a pagar y a responder por todo. Tampoco estoy en contra del ciclista, quiero que quede claro que no le eché el carro al ciclista y que él me dijo que estaba mal e hizo su labor ciudadana que se la reconozco porque está bien. No estoy en contra del alcalde, tampoco quiero que el sienta que él hace un esfuerzo por la ciudad y no lo valoramos. Por eso pido disculpas".

Nicolás aseguró que está dispuesto a pagar por todos los daños que causó y aseguró que no volverá a hacerlo.