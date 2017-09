La carta de una de las señaladas por el atentado del Andino, desde la cárcel el Buen Pastor

La carta de una de las jóvenes capturadas por el atentado de Andino fue publicada a través de redes sociales con motivo de su cumpleaños.

En ella, Lina Jiménez asegura sentirse feliz a pesar de la difícil situación que enfrenta.

Y luego dice:

"Tal vez los encerradores de sueños puedan con su escasa capacidad de asombro sonreírse por el destino conferido por los dueños de la verdad a estos jóvenes tan alegres de no tener miedo, tal vez se preguntarán en las audiencias y en todo el compendio de formas en que se "hace justicia" en Colombia, cómo mantienen viva la risa?; cómo en medio de un operativo que NO le montaron a ningún senador corrupto, lograron mantenerse altivos y sonrientes?; cómo no lloraron ante sus armas escabrosas y sus ínfulas vulgares de poder mezquino y embustero?" (sic).

