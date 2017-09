Con pancartas y arengas los ciudadanos manifestaron su apoyo al 'Paro Desde el Sur'

La movilidad de los capitalinos se vio afectada durante todo el día, dado que en varios puntos de la ciudad se registraron manifestaciones de ciudadanos inconformes que pretendían llamar la atención de las autoridades.

En principio, varias organizaciones sociales programaron el denominado ‘Paro Desde el Sur’, que entre otras cosas tenía el fin de hacer un llamado sobre la difícil situación que viven los habitantes que colindan con el relleno sanitario Doña Juana. La concentración tuvo como punto de encuentro el portal Tunal, sobre las 8:00 de la mañana.

Sin embargo, esta no fue la única zona que tuvo manifestaciones, puesto que al ‘Paro Desde el Sur’ se sumaron varios sectores que se aglomeraron en los portales Usme, Américas y Sur.

Pero todo no terminó ahí, ya que a medida que transcurrían las horas las personas seguían saliendo a las calles para mostrar su inconformidad frente a diferentes aspectos que afectan a la ciudad, propagando marchas por los sectores de: Santa Lucia, Estación Tintal, Banderas, Protabaco (Soacha-Bosa), avenida Cali con avenida Villavicencio y Doña Juana.

El pueblo demanda ser escuchado

Desde hace días se venía anunciando la marcha de los habitantes del sur de Bogotá, en la que pedían ser escuchados por el mandatario de la ciudad, Enrique Peñalosa.

“Exigimos respeto y dignidad para el pueblo del sur; entre nuestras demandas está el cierre definitivo de Doña Juana… Y queremos enfatizar en que la comunidad es la que está protestando, no ningún político, porque aquí no permitimos que venga alguien a apoyar con algún color o camiseta de x partido”, le expresó a PUBLIMETRO un líder de la Asamblea Sur, que por motivos de seguridad pidió no mencionar su nombre.

A parte de la problemática que genera el basurero de Doña Juana, los ciudadanos también salieron a marchar en medio de pancartas, música y arengas por la desigualdad en sus territorios, que se refleja en la falta de políticas públicas en salud, educación, ambiente y juventud.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que se solidarice con la comunidad del sur (Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme, Sumapaz, Rafael Uribe Uribe, Bosa, San Cristóbal y Kennedy), porque de allí es donde sale toda la mano de obra trabajadora, donde llegan los desechos de basura, por eso queremos que las personas entiendan que no somos revoltosos sin sentido sino personas que exigimos dignidad”, agregó el miembro de la Asamblea Sur.

Es de recalcar que la protesta se da a propósito de la conmemoración de los 20 años del derrumbe de un millón 200 mil toneladas de basuras del relleno sanitario, catalogado como la emergencia sanitaria más grande de Bogotá.

Fuertes enfrentamientos

Las universidades públicas Pedagógica y Nacional también decidieron apoyar los puntos del ‘Paro Desde el Sur’ manifestando su inconformidad con actos que terminaron en disturbios.

En principio, estudiantes de la Universidad Pedagógica bloquearon la calle 72, en sentido Oriente-Occidente a la altura de la carrera Once, con bolsas de basura como forma simbólica de mostrar su apoyo a las comunidades afectadas por botadero de Doña Juana.

A su vez, alumnos de la Nacional se congregaron sobre la carrera 30, donde el tráfico se dificultó durante varias horas. En este punto los enfrentamientos iban y venían entre Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y encapuchados.

Con gases lacrimógenos, bombas de humo y granadas aturdidoras los Policías atacaban, mientras que los alumnos se defendían lanzándoles piedra. “Hace rato no había bonche, pero todos se volvieron a rebotar”, expresó un estudiante de la Nacional, mientras se cubría de los gases con una bufanda.

Otro de los enfrentamientos tuvo cabida en inmediaciones de Doña Juana, donde en horas de la tarde llegaron cientos de ciudadanos, quienes fueron dispersados por miembros de la fuerza pública en medio de violencia: “El diálogo de Peñalosa es enviarnos la Policía”, recalcó el líder social del sur, quien no descartó que el ‘Paro Desde el Sur’ continúe hasta tener soluciones concretas y definitivas.