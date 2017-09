Hombre denuncia que conductor de Uber le robó su celular en carrera en Bogotá

Un usuario de la plataforma de transporte Uber, denunció que tras haber tomado un servicio, el conductor del vehículo le hurtó su celular que por accidente dejó en el carro cuando se bajó en su destino.

En la página de facebook La Comunidad Taxista, el hombre dijo que hizo un viaje en las últimas horas, cuando se bajó del carro se dio cuenta que había dejado su celular por esta razón decidió contactar al conductor y se llevó una sorpresa, "Me comunique con el y con UBER ambos comentaron que el no había "encontrado" ni "tomado" dicho celular y que posiblemente lo había tomado alguien de un recorrido particular que el había realizado posteriormente a mi servicio. Sin embargo, yo tengo en mi celular el servicio de localización satelital de mi celular para casos de robo o pérdida. De esta manera me acerqué a la dirección que me arrojaba la ubicación satelital…me topé con la sorpresa de que en el parqueadero que queda en la entrada del conjunto, se encontraba el carro anteriormente mencionado".

El usuario dijo que tras ver esto, llamó a la policía y miraron dentro del carro y estaba la carcasa de su celular, llamaron al conductor para confrontarlo y dijo que llegaba en una hora. Luego negó tener el equipo móvil, "La policía al ver la situación me sugirió denunciar y es lo que haré con las evidencias fotográficas, el video de seguridad del conjunto y los policías como testigos".

Vea la denuncia acá: