“Es un sufrimiento diario porque no se puede hacer nada”: Floralba, mamá de víctima de disparo en TM

Después de que un delincuente le disparara a Daniela García, en una estación de TransMilenio, la familia de la joven no ha tenido vida y más aún cuando saben que su hija nunca no se recuperará del estado vegetativo en el que se encuentra. “Esto es un sufrimiento diario, es peor que la muerte porque la persona se muere y se va. Pero verla así es peor, porque no podemos hacer nada, viéndola consumirse a diario”, comentó al programa Los Informantes, Floralba, la mamá de Daniela.

La trágica historia de Daniela empezó el 18 de abril cuando un hombre le disparó en la cabeza. La situación de la joven es grave: se encuentra en estado vegetativo y su familia asegura que solo un milagro la salvaría. “A la niña hay que llevarla a la unidad de cuidados crónicos y esperar a que le de un día una infección y se muera. Es muy difícil que se despierte y si se despierta quién sabe cómo quedaría”, añadió su madre.

Del agresor de Daniela no se sabe nada. No se sabe quién es y si bien hay pistas, el hombre sigue libre. Si bien su familia se ha despedido cuatro veces, como contó el programa, Daniela sigue ahí. “La soledad es muy grande y trato de ser fuerte, pero en algunos momentos trato de desfallecer. Hay momentos duros y todos en la familia sufrimos”. “Uno se muere, no tiene vida para hacer las cosas. A veces quisiera irme con mi hija, la verdad no le hallo razón a la vida”, añade Floralba.

Acá pude ver completa la entrevista a la madre de Daniela García.