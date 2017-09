“No hice nada más porque me dio miedo que me matara”: Diego Pérez

El 18 de agosto la vida a Diego Andrés Pérez le pasó como una estrella fugaz por su mente. Lo vio todo. Lo que había vivido en sus 44 años lo vio, pensó en sus hijos, en su esposa, en su papá… en su familia. En todo.

A Diego,lo apuñaló un habitante de calle en el cuello por robarle las cosas. No le dio espera, no le advirtió, simplemente le clavó un puñal y él, con las pocas fuerzas que le quedaban, pudo llegar desde el Parque El Renacimiento hasta la estación más cercana de TransMilenio en donde pidió ayuda. “Sabía que era una herida mortal porque fue en el cuello donde me enterró el cuchillo y no hice nada porque me dio miedo que me matara. Así que caminé a la estación de TransMilenio y al llegar perdí el conocimiento. De lo único que me acuerdo es que me subieron a una ambulancia y me desperté al quinto día”, comentó a PUBLIMETRO.

Las redes sociales se convirtieron en la salvación de Diego, así lo considera, pues después de tres días de no saber qué había pasado con él, sus compañeros de Canal 13, donde trabaja como camarógrafo, empezaron a mover en sus perfiles de Twitter y sus muros de Facebook sus foto. “La ayuda de mis compañeros y de los medios de comunicación fueron importantes para que mi familia me encontrara”, aseguró.

“Duré 17 días en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital Santa Clara. La situación estuvo complicada porque me tuvieron que reanimar dos veces, los pulmones estuvieron llenos de sangre, entré en paro y mi pronóstico era reservado tanto cerebral como físico, pero gracias a Dios estoy aquí”, añadió Diego quien entró a hacer parte de la lista de las cientos de personas que en esta ciudad son víctimas de hurto y lesiones personales. La suerte acompañó a Diego, por lo menos no entró en la lista de fallecidos.

Este camarógrafo considera que si viene la inseguridad en Bogotá está grave, “pero no hay que dar papaya. Inseguridad hay en todo lado, en el TransMilenio, en el barrio, en un centro comercial… en fin, siento que también hay que cuidarse un poco”.

¿Quién apuñaló a Diego?

Nadie sabe. Esa es la respuesta por ahora, las autoridades investigan, revisan videos de las cámaras de seguridad del sector, pero aún no se sabe quién fue. “Mi puso una denuncia y lo están investigando, mirando cámaras a ver qué pasó y teniendo en cuenta que es un habitante de calle pues no lo podría identificar porque todos se me parecen. Era un hombre con barba, con ropa de habitante de calle… no puedo reconocerlo”, enfatizó Diego.

Lo primero que vio Diego al abrir los ojos fue a su padre y ahí se tranquilizó. Aún no cree que se haya salvado, después de todo lo que pasó por casi un mes, se siente afortunado por tener a sus hijos, su esposa y su familia al lado. Le agradece a sus colegas y a los médicos que lo salvaron. Lo único que puede hacer ahora, además de recuperarse durante el mes de incapacidad que le dieron, es agradecer por la oportunidad de quedarse al lado de los que más quiere.