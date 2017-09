El Concejo de Bogotá le dio su 'bendición' al TransMilenio por la Séptima que quiere Peñalosa

Mientras los medios de comunicación y demás ciudadanos centraban su atención en la visita del papa Francisco a nuestro país, los concejales y el alcalde Enrique Peñalosa le metieron un gol a la ciudad, como lo han denunciado varios sectores.

El día en el que el sumo pontífice llegó a la capital (miércoles 6 de septiembre), la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó un nuevo cupo de endeudamiento, por 6,9 billones de pesos, “de los cuales se recogen 4,5 billones de pesos del cupo aprobado en 2016 y se adicionan 2,4 billones”, según informó el Distrito.

El proyecto, que pasará en los próximos días a segundo debate en sesión Plenaria del Concejo de Bogotá, contó con once votos a favor y tres en contra.

Grave denuncia

“Los recursos se destinarán a infraestructura vial, construcción de nuevos colegios, centros deportivos, recreativos y culturales, jardines infantiles, continuar con la recuperación de la zona del ‘Bronx’, donde se contempla una sede del Sena y terminar la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá, entre otros proyectos fundamentales para la ciudad”, aseguró la Alcaldía.

No obstante, aunque no lo mencionaron en su comunicación, el dinero del cupo de endeudamiento está destinado, entre otras cosas, para la financiación de TM por la carrera Séptima, entre calles 32 y 200.

Lo grave del asunto es que todo este dinero, que tarde o temprano saldrá del bolsillo de todos los bogotanos, se aprobó sin estudios previos. Así lo denunció la concejal del Polo Democrático, Xinia Navarro, quien votó en contra del cupo de endeudamiento que solicitó Peñalosa: “Es absolutamente innecesario endeudarse para una obras que no tienen estudios técnicos… Todas son obras de construcción, no hay ningún tipo de inversión social para la comunidad vulnerable, es decir, se le dio al alcalde un cheque en blanco y no sabemos si es viable técnicamente esa inversión de recursos”, expresó en comunicación con PUBLIMETRO.

¿Y entonces?

Frente a esto, el concejal Daniel Palacios, del Centro Democrático, quien votó a favor en plenaria, explicó en diálogo con este medio que “los cupos de endeudamiento son globales, lo que significa que si la Administración viene y habla de un paquete de obras de infraestructura, no quiere decir que está amarrada a hacer esas obras, porque es un cupo global… Es un cupo que ellos pueden utilizar para lo que ellos quieran; así ha funcionado siempre”.

Asimismo, agregó que hay que dejar claro que una cosa es endeudarse y otra construir: “Aquí (Concejo de Bogotá) no tenemos que autorizar a partir de estudios un cupo de endeudamiento, pero la Administración Distrital sí deberá tener unos estudios claros para poder entrar a licitar las obras”.

¿Condenados a TM?

“TransMilenio hace prácticamente lo mismo que un metro y cuesta menos”, es una de las más frases célebres de Peñalosa. Y tal parece que con los años, su visión no ha cambiado, pues con este nuevo cupo de endeudamiento una parte del presupuesto es para el TM, del que todos los días se quejan los capitalinos.

Varios sectores mostraron su preocupación: “Hace un año, la Administración Distrital dijo que #TM7 costaría un billón de pesos. Ayer dijo que serían 2,4 billones. No hay costo real, #TM7 es dejar a Bogotá sin #Metro serio”, dijo a través de su cuenta de Twitter la congresista Angélica Lozano.

Por su parte, por medio de la misma red social, el representante a la Cámara, Alirio Uribe, dijo que “debaten en el @ConcejoDeBogota cupo de endeudamiento para hacer una obra que la gente no quiere #NoAlTransmilenioPorLaSeptima”.

Al respecto, el concejal Palacios expresó que su partido "hizo la propuesta de que TransMilenio por la Séptima no era la prioridad", por lo que al asunto hay que hacerle "control político muy riguroso".

¿Y usted qué opina?