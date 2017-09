Avenida El Dorado estará cerrada por la despedida del papa Francisco

Con el fin de evitar congestiones y que haya orden para la despedida del papa Francisco, la Avenida El Dorado estará cerrada para todo tipo de vehículos desde el aeropuerto hasta la Avenida Caracas entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m

Asimismo, la troncal de la calle 26 de TransMilenio estará cerrada en ese mismo horario (6:00 am a 9:00 am). La alcaldía también informó que el costado norte de la calle 26 no estará habilitado para la ciclovía hasta después de las 9:00 am, y el costado sur de la misma tendrá habilitada la ciclovía en su horario habitual.

Entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. estará cerrado el acceso al aeropuerto. Quienes necesiten llegar al Aeropuerto El Dorado y/o salir de esa terminal entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana pueden acceder por la Avenida Calle 63 y tomar la Transversal 93 al Sur. Se dará paso controlado a los vehículos por oleadas para el ingreso al aeropuerto. La salida de este también será controlada y se hará por la Carrera 100.