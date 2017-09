Video: así fue el primer contacto del papa Francisco con los jóvenes en Bogotá

Así fue el primer contacto del papa Francisco con los jóvenes en Bogotá Emoción, llanto y cantos de los jóvenes invadieron las Plaza de Bolívar con el recorrido que hizo el papa Francisco en el papamóvil para tener así un primer un acercamiento con sus seguidores. Con una canción y diciendo "esta es la juventud del papa" recibieron al sumo pontífice, quién saludó e incluso se acercó al final del recorrido a los jóvenes fieles que esperan con ansias si bendición. #papafrancisco Video: Luis Yepes

A post shared by Publimetro Colombia (@publimetrocol) on Sep 7, 2017 at 9:00am PDT