Gustavo Petro pide ayuda para encontrar a su perrito Rayo

A través de sus redes sociales el líder político, Gustavo Petro, ha comunicado que desde el pasado 20 de agosto se extravió su perrito Rayo en Bogotá.

"Se ha perdido mi perro Rayo en la calle 170 con carrera 20, el día 20 de Agosto. Les solicito retransmitir este mensaje para ayudarlo a encontrar", escribió el exmandatario capitalino.

"Después del ataque del Contralor con su multa por ochenta millones de dólares, tuve que abandonar mi casa y reducirme en espacio, eso me llevó a separarme de nuestro perro familiar quien empezó a ser cuidado por amigos. Rayo escapó en la dirección que he dado y no lo volvimos a ver. Mi hija pequeña lo espera". agregó Petro en una sus publicaciones.

Hoy se completan 18 días de su desaparición, por lo que Petro hace un llamado para que en caso de tener alguna información, se comuniquen al celular 3102340049.