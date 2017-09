Los bogotanos están preparados para darle la bienvenida a Francisco

Desde el medio día la calle 26, por donde hará su primer recorrido el papa Francisco a su llegada a Bogotá, se empezó a llenar de seguidores del sumo pontífice para darle la bienvenida a nuestro país.

Mientras unos corren contra el tiempo para alcanzar la última ruta de TransMilenio, otros llegan con una sonrisa de oreja a oreja, sillas portátiles y sombrillas para acomodarse mientras arriba Francisco.

"Vengo a ver al papa porque me parece una figura importante y me parece chévere que venga a Colombia. Me vine con mi hija, mi esposo y mi mamá", asegura Irma Salcedo a Publimetro, ya ubicada sobre el separador de la calle 26 frente al centro comercial Gran Estación.

Los balcones de La Paz

Muy cerca al aeropuerto El Dorado, algunos de los edificios residenciales que se encuentran en el sector se ven adornado con bombas blancas y amarillas, banderas de Colombia, palomas de la paz y pendones gigantes con la cara de Francisco. Desde ya le dicen "Bienvenido a nuestros país, gracias por venir".

Por supuesto, los residentes tienen una posición privilegiada para ver al pontífice romano a su llegada que se espera sea a las 4:30 p.m.

Mientras tanto, los demás fieles van llegando de a poco a la Avenida ElDorado, bien cuidada por la Policía Nacional, la Defensa Civil y las entidades distritales, esperando la hora. Eso sí, el rebusque colombiano no ha faltado y desde muy temprano están vendiendo camisetas, cachuchas, sombrillas, botones, pendones, cojines y hasta monedas.

"Está duro, pero creo que es porque la gente todavía no llega . Ojalá el papa nos haga el milagrito y vendamos todo", asegura entre risas Nubis Ortiz, quién está vendiendo hasta pastilleros con el rostro de Francisco.

Se espera que el papa haga el recorrido a eso de las 4:50 p.m. Por el carril de TransMilenio, mientras tanto los feligreses tienen paciencia, una de las virtudes que el pontífice a pedido alimentar insistentemente.