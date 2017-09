Famoso corredor de motos colombiano es denunciado por propinar brutal golpiza a su novia en Bogotá

Valentina Acero de 21 años denunció que el corredor de motos Felipe Palomino de la selección Colombiana de Motard, le propinó una brutal golpiza que le hizo hasta perder uno de sus dientes.

Según la mujer, su ex novio le golpeó la cara y le tumbó un diente por el ataque, los hechos sucedieron en las últimas horas en el sur de Bogotá, "Me dijo que lo dejara a ir mi cumpleaños porque era la última vez que me iba a ver pero después del festejo me golpeó la cara con un celular y luego me metió un puño y me tumbó un diente", contó a Caracol Radio la víctima del ataque.

La joven quien es estudiante de psicologíano dudó en denunciar el caso en la Fiscalía y espera que se haga justicia, pues teme por su vida y por esa razón no piensa volver a estudiar hasta que se sienta segura.

De acuerdo a cifras de Fiscalía y Medicina Legal, cada 12 minutos una mujer es agredida por su pareja o expareja en el país.