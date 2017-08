Ladrón se tomó una selfie con el celular que acababa de robar y el verdadero dueño lo expuso en redes sociales

Un usuario en Facebook denunció, luego de darse cuenta que su celular seguía sincronizado con su cuenta, que el ladrón que le robó el smartphone por La Perseverancia lo estaba usando para tomarse fotos. Así lo registró:

“Les presentó al paciente (DERECHA) que hace aproximadamente unos 20 días me robo junto con mi mamá por el barrio la perseverancia en la circunvalar sentido sur – norte cuando pasábamos a eso de las 7 de la mañana, íbamos en el carro y se atravesó apuntándole con un arma de fuego a mi madre la cual iba conduciendo. Me robó los papeles (cédula, licencia de conducción, EPS entro, celular) el muy animal aún tiene sincronizada la cuenta del celular y muy campante tomándose fotos con mi celular y hasta el día de hoy me percate de eso, si pueden compartir gracias para que tengan cuidado al pasar por el sector”

Según las cifras de Bogotá Cómo Vamos, en el primer semestre de 2016 se presentaron 13.366 hurtos en la ciudad. El robo a celulares es aún uno de los más frecuentes; de hecho, uno de lo casos más recientes fue el de un ciclista que transitaba por La Calera y fue asesinado, aparentemente, por hurtarle el celular.