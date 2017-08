Uber responde por denuncia de usuario que aseguró ser robado por conductor de la plataforma

Hace unos días PUBLIMETRO dio a conocer la denuncia de Miguel Ángel Castro, usuario de Uber quien aseguró fue robado por uno de los conductores de la plataforma. La denuncia completa la puede leer aquí.

Frente al caso este medio recibió la respuesta de Uber que compartimos a continuación. El conductor fue deshabilitado de la plataforma:

“La seguridad es un asunto de vital importancia para Uber, por lo cual tomamos con seriedad cualquier incidente reportado en nuestra plataforma para adelantar las medidas pertinentes. En el caso reportado por el pasajero Miguel Ángel Castro, se adelantó el proceso de investigación correspondiente de acuerdo con nuestra política de seguridad. Como resultado del proceso, el socio conductor fue desactivado por haber incurrido en fallas previas, no reportadas, como miembro de la plataforma. En los casos de pérdida de objetos personales dentro de los vehículos, Uber no se hace responsable por los mismos, ya que la prestación del servicio de movilidad hace parte de la relación directa entre el usuario y el socio conductor.

Nuestra responsabilidad es que tanto los socios conductores como los usuarios que no se acojan a los Términos y Condiciones por ellos aceptados, sean desvinculados de la plataforma. Invitamos a ambas partes a hacer uso del sistema de calificación mutuo de la plataforma para propender siempre por la prestación de un buen servicio”.

Castro, por su parte, aseguró que llevará el tema a instancias judiciales.