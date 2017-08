Este jueves se llevará a cabo una jornada de ciclovía nocturna

En el marco de la celebración de la versión 21 del Festival de Verano, la Alcaldía organizó una jornada de ciclovía nocturna para este jueves 10 de agosto desde las 5:00 p.m. a 12 de la noche.

Debe saber que se habilitarán varios de los principales corredores de la ciclovía de fin de semana, como la carrera 7, la calle 26, la avenida Boyacá, la carrera 15, la calle 72, la avenida Pepe Sierra, la carrera 50, la carrera 9, la calle 147 y al sur la calle 17 y 39 sur, con un operativo y logística que permita un libre y seguro flujo de usuarios.

Dentro de las recomendaciones están, salir en grupos, planear el regreso con anticipación, no salir de las vías habilitadas, usar chaleco reflectivo y casco, portar documentos de identidad, no descuidar a menores de edad y acatar recomendaciones de las autoridades. A los demás ciudadanos, dejar vehículo particular en casa y usar servicio de transporte público.

Puntos de hidratación y seis tarimas de Recreovía (aeróbicos) ubicadas en:

-Parque Valvanera (Calle 17 sur con carrera 23).

-Parque el sol (Carrera 50 con calle 2D), carrera 9 con calle 134 (Plazoleta Éxito).

-parque Nacional (carrera 7 con calle 36).

-Universidad Pedagógica (calle 72 con carrera 11)

-Colina campestre (avenida Boyacá con calle 143), carrera 9 con calle 163.

-Parque Renacimiento (calle 26 con carrera 19).

-Las clases en los puntos irán de 6:30 pm a 9:30 pm.

Cierres viales y desvíos por ciclovía nocturna

Estos son los cierres viales y desvíos vehiculares necesarios para garantizar la seguridad vial antes, durante y después del desarrollo de la ciclovía nocturna.