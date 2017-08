Polémica: Peñalosa propone que se acabe la regulación de precios para los parqueaderos

Para muchos no fue sorpresa que el alcalde Enrique Peñalosa pusiera sobre la mesa la propuesta de dejar de regular los precios de los parqueaderos de la ciudad. El mandatario propuso una ‘libertad de precios’ señalando que no existe razón para que haya controles “porque no estamos en Venezuela y hay una economía de mercado”.

La polémica propuesta sí contó con el apoyo, por lo menos en Twitter, del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, quien escribió en la red social: “De acuerdo con @EnriquePenalosa claramente, las tarifas de parqueaderos en Bogotá deberían estar sometidos a la libre competencia @sicsuper”.

Juan Carlos Flórez, concejal de Bogotá, aseguró por su parte que “alcalde dice que la libertad de precios bajará el costo de parqueaderos. Mentira, aquí la libre competencia es carreta”.

Algunos ciudadanos no se hicieron esperar y también lanzaron sus opiniones, algunos de ellos a favor de la medida porque creen que las empresas lo que harán es bajar el precio para que haya más competencia, mientras que otros ven el tema de la libertad como algo descabellado porque se prestará para estafar a los usuarios de este servicio.

A este tema hay que agregarle que los contratos de concesión que tienen varios parqueaderos, que los exime del decreto que regula las tarifas, seguirá en pie. Algo con lo que varios bogotanos se sienten estafados.

Por supuesto, los representantes de parquederos de la capital mostraron todo su apoyo para que se adelante la medida.