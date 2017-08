Revelan encuesta que demuestra que pasaría si mañana fuera la votación para la revocatoria de Peñalosa

Aunque la revocatoria contra el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa fue frenada por la decisión de la Registraduría Nacional de aceptar la revisión física de las firmas que fueron aceptadas el 20 de junio por la entidad, una encuesta demuestra qué pasaría si mañana fueran las votaciones.



La firma Cifras & Conceptos, realizó una encuesta Polimétrica para Caracol Radio y Red Más Noticias, los resultados mostraron que el 63% de las personas que participaron en el sondeo saldría a votar y el 36% no lo haría. No sabe o no responde el 1%.

Además de ese 63% de personas que votarían, les fue indagado sobre su decisión de voto a lo que el 88% confesó que votaría SÍ a la revocatoria y 12% votaría NO a la revocatoria.

Cabe resaltar que la encuesta fue realizada entre el 25 y el 30 de julio de 2017 mediante encuesta presencial en hogares a 1.800 personas residentes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cúcuta, Neiva, Villavicencio y Santa Marta.