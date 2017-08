La intentaron robar y ella respondió de la forma más épica

“Hoy me he levantado con la más graciosa de las experiencias. Un ladrón o ladrona haciéndose pasar por Bancolombia ha intentado sacarme mis datos, hablándome en lenguaje coloquial y no en el lenguaje respetuoso que usan los asesores. Me he podido reír, gracias ladrón , eres divertido <3 #bancolombia #ladron #estafa #credulos“, escribió Paola Plata en su Facebook luego de que la intentarán estafar por esta red social.

Los delincuentes, haciéndose pasar por asesores de un reconocido banco, sin descaro le pidieron su número de cédula, número de tarjeta de crédito y fecha de vencimiento a lo que ella respondió: “Mi cédula es de extranjería, fue expedida en Mordor, ¿no hay problema?.

Acá le dejamos la conversación completa: