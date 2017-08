Bogotá, la ciudad donde es más caro asistir a fútbol en el país

Cada vez es más caro asistir a ver fútbol en Bogotá. No es porque en la liga profesional jueguen James Rodríguez y Falcao García, o porque algún equipo capitalino haya aumentado los precios por la contratación de Neymar, recientemente transferido, no. El sobrecosto en el Distrito tiene que ver con la problemática de los impuestos que los equipos bogotanos deben pagar a la Administración.

El principal inconveniente tiene que ver con el arriendo. Los equipos bogotanos tributan cerca de 7 millones de pesos por partido al IDRD, por la renta del establecimiento deportivo. Estos valores son para los juegos televisados y con público, que en su mayoría lo son, según un informe que expuso WIN Sports en la jornada del miércoles.

La periodista Camila Espinosa, del canal citado, reveló que los impuestos de arriendo para Millonarios y Santa Fe son cercanos al 11% del recaudo total de taquilla que tienen los equipos en partidos de alta concurrencia.

Para contrarrestar esto, equipos como el cuadro embajador deciden aumentar el valor de las entradas para los asistentes, así como el valor de los abonos. El club albiazul es junto a Atlético Nacional los que más cobran para el espectáculo del fútbol, aunque los resultados deportivos no sean similares.

Cuestionado ante esto, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, se escudó en lo costoso que resulta arrendar el estadio, además de pagar servicios públicos extra, algo que no sucede en otras ciudades. Además, su queja pasa porque el alquiler se hace de manera restringida, a pesar de que le toca abonar el total de la cuota.

“Bogotá tiene el estadio más pequeño de las grandes ciudades, caben 33 mil personas, entonces fuera de que tenemos un estadio pequeño, nos toca tener boletería cara y no tenemos control de palcos, ni de comida, ni puntos de venta. No podemos hacer eventos para los partidos ni tener música. Es como alquilar una casa, pero no poder usar la cocina. Aunque estoy pagando la totalidad del arrendamiento”.