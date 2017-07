Sale a la luz sentida carta de la mamá de Violeta, una de las señaladas por el atentado en Andino

Casi dos meses después de atentado en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, la madre de una de las implicadas decidió escribir una carta en donde le demuestra todo el apoyo a su hija. El Espectador se encargó de difundir la misiva que tendría como autora a la mamá de Violeta, una de las señalas e implicadas por la explosión que dejó como saldo tres personas muertas y 16 heridas.

En la carta señala : “Mi hija, eres una amante de la vida, una persona así, que creció en medio del amor, no podría ser lo que quieren mostrar falsamente a todo el país. Mujer hermosa, sensible, solidaria; una de esas almas a las que la injusticia, la pobreza y la desigualdad les duelen. Eres una mujer valiente, firme, eres una guerrera, pero no de las que empuñan armas, sino uno de esos espíritus valerosos, que pese a la desigualdad, aún es capaz de creer en la vida”.

Añadió que “no dudes nunca de su firmeza, pues todos los días le hago remenditos para que siempre esté fuerte para ti, mi niña. Hija, desde acá, desde tu casa, desde nuestra casa, te mando todo mi amor, mi fuerza, mi energía para que puedas seguir adelante. Siempre estaré esperándote con el más grande de los besos y el más apretado de los brazos. Ahí va, toma mi amor que a través de los hilos que nos unen va hacia ningún lugar”.

La carta completa la puede leer aquí: