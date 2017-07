Mujer casi muere por dejar que un peluquero le inyectara los glúteos

Tres paros cardiacos y por lo menos unas 18 cirugías es lo que ha tenido que soportar una mujer que confió en su peluquero y se dejó inyectar una sustancia tóxica en sus glúteos. La víctima aseguró a Caracol Noticias que el hombre le pidió $500.000 y que le dijo que le inyectaría silicona. “Me dijo que era silicona, dos tarritos de silicona, y que me los podía aplicar baratos. Ya se lo había hecho a varias personas y todo había salido bien”, aseguró.

Asimismo, comentó que “el mismo día que me la estaban aplicando, yo sentí que me estaba acabando. Yo le dije: ‘me está doliendo’, y él respondió: ‘seguro no le cogió la anestesia’. En seguida me dio la reacción, no podía levantarme, no podía mover las piernas”, agregó al medio mencionado. Tras el cuestionable procedimiento, la mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico por la gravedad del asunto, pues llegó con necrosis glútea instaurada, no se ha podido recuperar porque no solo fue el daño físico, sino emocional.

El peluquero aparentemente le devolvió el dinero, pero el daño ya estaba hecho. Las autoridades piden a las personas que se quieran realizar cualquier cirugía o procedimiento estético que vaya con un profesional.