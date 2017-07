¡Nuevo robo de una bicicleta en Bogotá! Joven fue empujada por los ladrones para robarla

En la localidad de Engativá, en la carrera 91, Carolina Cruz estuvo a punto de perder la vida tras el atraco de varios hombres que se llevaron su bicicleta.

Cruz le contó a Noticias Caracol que “cuando vi que me iban a robar la bicicleta, traté de evadir a los ladrones, pero no fue posible y me tiraron al piso, cogieron mi bicicleta rápido y se fueron. En el momento en el que yo estaba en el suelo, uno de los ladrones se acercó y me amedrentó con arma blanca para que yo evitara alguna reacción”.

Igualmente, Carolina aseguró que “yo no pensé que me fueran a robar porque el muchacho hizo un gesto como si fuera a cruzar la calle, pero ya cuando vi que no lo hizo después de que pasó la buseta, me vi perdida”.

La joven sostuvo que suele pasar cuando va a hacer las rutas que salen a la ochenta. Según ella, los robos son muy frecuentes para ciclistas porque hay varios casos que le comentaron a la joven, a través de las redes sociales, pero la gente no se atreve a denunciar porque les da miedo que haya represalias por parte de la banda.

Cruz afirmó que “la invitación que yo le hago a la gente es que no deje de usar la bicicleta, que no le cojan miedo, pero que denuncien y acudan a las autoridades”.

El concejal David Ballén del partido de la U denunció que “hay falta de infraestructura vial en el tema de ciclorrutas y ciclovías. Tenemos las evidencias en la ciclorruta de la 26, donde en la estación de El Tiempo y la Avenida Rojas, hay unos túneles los cuales se encuentran sin iluminación. Le pedimos al Distrito que tome cartas en el asunto”.