Personería de Bogotá iniciará investigación disciplinaria contra secretario de Enrique Peñalosa

La Personería anunció que iniciará una investigación disciplinaria contra el secretario de salud, Luis Gonzalo Morales.

La personera Carmen Teresa Castañeda afirmó que “la salud no ha empeorado, pero se mantiene en mal estado. No encontramos mejoría en el tema de hacinamiento y el suministro de medicamentos. Hace unos días, denunciamos la falta de un medicamento que en comercio vale 300 pesos para una materna que perdió su vida por no habérsele suministrado. Es un tema de la subred y de la Unidad de Servicios del Túnal”.

Castañeda aseguró que “los índices de mala atención se mantienen, no vemos una reducción tras el llamado de atención de la Personería. Cuando vemos que no hay soluciones, tenemos que acudir a los mecanismos de control disciplinario para poner en contexto a los funcionarios”.

Igualmente, Castañeda aseguró que “hoy me presenté ante el Concejo de Bogotá por las declaraciones del Secretario de salud en las que afirmó que las afirmaciones y las cifras no corresponden a la realidad y son mentira. Durante mi exposición le dije al funcionario que la Personería ha recibido en este primer semestre del año 20.400 quejas en nuestros diferentes canales de atención por el tema de medicamentos, la asistencia a citas médicas y la inexistencia de insumos médicos. Esto nos genera unas alarmas y nos preocupa que se de un concepto equivocado a la comunidad diciendo que desde la Personería, donde hacemos investigaciones serias y adelantamos las veedurías, estamos mintiendo”.

Las unidades de servicio de salud más congestionadas en este momento en el primer semestre es el Hospital de Kennedy con un 12% de estas denuncias, luego le sigue el Hospital del Tunal con el 6% de las denuncias.