Polémica entre Gustavo Petro y Yesid Lancheros por la encuesta sobre la venta de la ETB

El 25 de julio, el director de Canal Capital, Yesid Lancheros, publicó un sondeo que fue bastante criticado en redes sociales sobre la venta de la ETB.

En el sondeo Lancheros le preguntaba a la audiencia que “¿Está de acuerdo con venta de ETB para construir más colegios, hospitales, jardines, centros culturales y fortalecer seguridad en Bogotá?”

Sin embargo, uno de sus mayores críticos fue el ex alcalde Gustavo Petro, que en su cuenta de Twitter afirmó que “La pregunta revela el tipo de periodista que es. Los recursos de venta de la ETB según el Gobierno Distrital son en un 57% para Transmilenios”.

No obstante, Lancheros no se quedó atrás y le respondió al exalcalde. “Falso exalcalde. Ni un peso va para troncales de Transmilenio. Este es el plan de inversión actualizado a hoy. No difunda mentiras”.

Posteriormente, el exalcalde Gustavo Petro publicó otro trino en el que muestra un trino de Transmilenio y afirma que “Este es el plan de inversiones con los recursos de ETB si la venden. Deje de desinformar señor Yesid Lancheros”.

En el trino de Transmilenio, la entidad asegura que “Con recursos de ETB, se podrán invertir $3.6 billones en troncales de Transmilenio y $211 millones para colegios. #ETBparaColegios @Educacionbogota”

Posteriormente, Lancheros le respondió a Petro que “usted publica un trino que fue borrado en su momento por tener información equivocada. A hoy ningún peso va para TransMilenio”.

Falso, exalcalde. Ni un peso va para troncales de TransMilenio. Este es el plan de inversión actualizado a hoy. No difunda mentiras pic.twitter.com/aDYRwfiSU1 — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) July 26, 2017

La pregunta revela el tipo de periodista que es. Los recursos de venta de la ETB según el gob distrital son en un 57 % para transmilenios https://t.co/W4Jk1Bg9en — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2017

Este es el plan de inversiones con los recursos de ETB si la venden. Dejé de desinformar sr @YesidLancheros pic.twitter.com/5mJCEpCg0Z — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2017