Conductor fue agredido por taxistas al norte de Bogotá tras confundirlo con Uber

Un conductor sufrió graves heridas tras haber sido confundido con un conductor de la plataforma Uber, un grupo de taxistas le propinaron fuertes lesiones que lo tienen en estado delicado en un hospital en Bogotá.

Los hechos ocurrieron hace un par de días en el norte de la ciudad, al menos diez taxistas golpearon al conductor con palos y piedras mientras le reclamaban por ser conductor particular, “lo vamos a matar (…) eso le pasa por sapo”, le gritaban.

Ahora el hombre que se encuentra en el Hospital San José requiere una cirugía en la cabeza y otra en la rodilla. Pero no ha podido ser operao pues la eps no ha autorizado los trámites, el hermano de la víctima dijo a noticias Caracol que, pese a estar al día con los pagos de la EPS, “Compensar no ha autorizado la atención por urgencias del joven y la familia ha tenido que pagar de su bolsillo todos los tratamientos, que ya ascienden a tres millones de pesos”.

Este sería otro caso más de maltrato por parte de grupos de taxistas que desaprueban el servicio de Uber en la ciudad.