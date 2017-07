Muchos aún recuerdan con miedo la historia de Daniela García estudiante de de 22 años quien recibió un disparo en la cabeza tras salir de esta estación de Transmilenio. Ahora, fue otra joven universitaria atracada en puente de la estación 21 Ángeles.

Aunque no se reveló su nombre, la joven contó que cuando transitaba por el puente fue interceptada por un hombre que le puso un cuchillo en el cuello con el fin de quitarle sus pertenencias.

“Yo intenté quitarle el cuchillo para que no me cortara, pero me botó al piso, me cortó el dedo, me arrastró y me cortó la muñeca para que le entregara el celular”, relató la víctima a Citynoticias.

Otra joven universitaria atracada en puente de la estación 21 Ángeles

El incidente le dejó una herida en el cuello y siete puntos en la mano. Además tendrá que someterse a una cirugía por la pérdida de los nervios del dedo meñique de su mano derecha.

De acuerdo con el espacio informativo, el presunto agresor quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

“Ya se había pedido seguridad. En el sector se han hecho varias reuniones con la Policía, y la respuesta de ellos es que no hay suficiente personal, y a mí me parece muy triste que uno tenga que salir con miedo todo el tiempo”, agregó la víctima.

